Долгожданную недорогую модель Alfa Romeo будут производить возле Украины

Долгожданный компактный кроссовер Alfa Romeo Milano 2024 года ранее представили официально. Эту модель решили производить недалеко от Украины – на польском заводе Stellantis рядом с другими моделями концерна. В Италии таким решением оказались недовольны.

Это самая дешевая модель итальянского производителя в популярном сегменте. Итальянский кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger. По информации Carscoops, в Италии считают неуместным производство модели в какой-либо другой стране.

Министр промышленности Италии Адолофо Урсо (Adolofo Urso) раскритиковал производство автомобиля под названием Milano за рубежом и назвал это незаконным. Чиновник сослался на закон, который защищает покупателей от заблуждения и запрещает изготовление продукции с откровенно итальянским названием в других странах. Автопроизводитель пока это не комментировал.

Дизайн Alfa Romeo Milano демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменная треугольная решетка спереди осталась.

Гибрид Alfa Romeo Milano получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Milano Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей. Старт продаж ожидается до конца года.

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