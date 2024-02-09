Практичная и недорогая модель Ford обогнала соперников по продажам. Фото

Недорогой практичный пикап Ford Maverick существует на рынке уже несколько лет. Но модель продолжает пользоваться спросом у покупателей и вновь обогнала своих соперников по итогам продаж. Автомобилистам нравится размер машины, ее оснащение и низкая цена.

О рыночных успехах бюджетного Ford Maverick сообщает Carscoops. Так, популярную модель в январе 2024 года в США купили 12 443 раза. Зафиксирован рост продаж в 98%.

Это больше, чем многие другие популярные пикапы похожего размера. И даже превосходит результаты более крупной Toyota Tundra, которая традиционно является популярной моделью. А похожую по габаритам Toyota Tacoma доступный Maverick обошел на 4240 автомобилей.

Если говорить об общих продажах модели с момента выхода на рынок в 2021 году, статистика уже составляет 152 617 автомобилей. Отмечается при этом, что январь 2024 года – самый успешный месяц для Ford Maverick.

К тому же в компании отмечают рост спроса на гибридные модификации. На них в январе пришлось около половины проданных экземпляров.

Цена Ford Maverick – от 23 400 долларов.

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