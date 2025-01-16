Недорогого соперника Toyota RAV4 от Mazda впервые показали на фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 опять станет недорогим соперником Toyota RAV4 и других автомобилей сегмента. Модель с ярким дизайном впервые показали на фото до премьеры.

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Новую Mazda CX-5 2026 модельного года показывает Drive. Машину поймали в ходе дорожных испытаний. На кузове – маскировочная пленка. Но сторонние дизайнеры уже создали вариант дизайна.

Возможно, серийная машина будет похожа на этот проект. Работа над Mazda CX-5 3 поколения ведется активно. Премьера ожидается во второй половине 2025 года.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самый крупный и при этом недорогой кроссовер Dacia.