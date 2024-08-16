Появились подробности о кроссовере Mitsubishi, который будет соперничать с Toyota RAV4

Новую модель Mitsubishi Outlander 2025 года готовят к премьере. Появились подробности о сопернике Toyota RAV4. Недорогой кроссовер довольно популярен, но подогреть интерес к машине решили с помощью рестайлинга.

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Детали сообщает Carscoops. Официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2025 года приближается и состоится осенью. Японский кроссовер к ней полностью готов. По этому случаю производитель распространил несколько тизерных фото.

Эти фото не слишком информативны. Но и без того известно, что дизайн Outlander немного изменится. Обновят передний бампер и светотехнику. Хотя основные изменения будут сосредоточены вовсе не во внешности кроссовера Mitsubishi.

Возможно, задний бампер также заменят вместе с фонарями. Расширится палитра цветов окраски кузова, появятся новые колесные диски. Основные изменения произойдут в салоне Mitsubishi Outlander с улучшенной отделкой и новой мультимедийной системой на 12,3-дюймовом мониторе.

Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV также модернизируют. Топовый вариант получит увеличенный запас хода на электротяге.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в сети показали очень необычный автомобиль Toyota.