Porsche объявила цену своего самого дешевого электромобиля

Новый Porsche Macan уже представили официально со всеми характеристиками. Теперь компания в подробностях рассекретила самый дешевый электрокар Macan EV 2024 года и назвала цену базовой версии.

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Детали сообщает Motor1. Линейка электромобилей Porsche ранее насчитывала только Taycan. Теперь в ней появилась более дешевая модель Macan EV с большим запасом хода и высокой мощностью. Машину построили на новой платформе PPE.

В линейке нового Porsche Macan EV будет несколько модификаций. Базовое исполнение – заднеприводный кроссовер с мотором на 335 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с.

Три других варианта получили полный привод. Версия Macan 4 предлагает 408 л.с., Macan 4S – 442 силы, а топовый вариант Turbo – 630 сил. Батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает запас хода 591-613 км в зависимости от модификации.

Мощность зарядки обещают до 270 кВт. Благодаря этому восполнить запас хода с 10 до 80% удастся за 21 минуту. А четырех минут зарядки хватит, чтобы проехать 100 км. Цена Porsche Macan EV – от 77 000 долларов.

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