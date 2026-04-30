Новую недорогую копию Toyota от Mazda показали на официальных фото

Новая модель Mazda 2 Hybrid дебютировала для 2026 года после модернизации. Это копия недорогого автомобиля Toyota, машину сделали современнее и немного интереснее для покупателей. Производитель раскрыл детали на новых официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что в основе новой Mazda 2 Hybrid использована модель Toyota Yaris, которую тоже не так давно обновили. Автомобили идентичны не только снаружи, но и в техническом аспекте.

Модель Mazda 2 Hybrid получила более эффективную светотехнику и новые цвета кузова: Charcoal Grey, Sky Grey и Fern Green.

Гибридная система Toyota, которая экономит топливо, включает 1,5-литровый ДВС с новым электромотором и доработанным ПО. Благодаря этому мощность достигает 115 л.с. Более мощный 130-сильный вариант от оригинального автомобиля Mazda не достался.

Компания дополнила стандартный список систем безопасности. Например, система экстренного торможения теперь способна распознавать не только авто, пешеходов и велосипедистов, но и мотоциклистов. Также появился мониторинг усталости водителя в рамках комплекса ADAS.

