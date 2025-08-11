Популярный в Украине недорогой кроссовер Ford снимут с производства

Производство модели Ford Escape прекратят до конца 2025 года. Этот недорогой кроссовер популярен в Украине как б/у автомобиль из США после ДТП, который эксплуатируют после восстановления. Пока о преемнике модели ничего не сообщают.

Подробности стали известны Motor1. Кроссовер Ford Escape отменят вместе с моделью Lincoln Corsair, которая построена на той же платформе. На заводе в Луисвилле, штат Кентукки (предприятие модернизируют) будут производить новый недорогой электрический пикап.

Пока неизвестно, ждет ли та же участь кроссовер Ford Kuga – европейский вариант Escape. Автомобили с технической точки зрения почти идентичны друг другу.

Ford не перестает удивлять, отказываясь от кроссоверов в наиболее подходящее время для таких популярных автомобилей. Во всяком случае, другие производители в полной мере извлекают выгоду из этого сегмента. С другой стороны, Ford Escape нельзя назвать успешной машиной.

Недавно производство кроссовера Ford Edge на базе Mondeo уже остановилось. Преемника автомобиль не получил.

