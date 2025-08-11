Соперник Duster от VW удивил очень низкой ценой. Фото

Новый бюджетный кроссовер Jetta VS8 2025 года от Volkswagen показали официально перед выходом на рынок. Заранее было известно, что модель окажется недорогой. Однако соперник Renault Duster в действительности удивил очень низкой ценой.

Видео дня

Jetta – знакомое название для многих автомобилистов. Эта модель несколько лет назад поделилась своим именем с новым брендом, который VW создал для продажи доступных машин. О кроссовере Jetta VS8 стало известно Autohome.

Фактически это модернизированный вариант модели Jetta VS7, которая является близким родственником SEAT Tarraco, VW Tiguan 2 поколения и Skoda Kodiaq 1 поколения. Но дизайном машина от них отличается.

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые выполнены в современном стиле. Хотя все это выглядит недорого, что соответствует бюджетному позиционированию автомобиля.

Покупателям предложат безальтернативный 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. Цена Jetta VS8 – от 14 000 долларов за базовый вариант. Но пока это предложение для китайского рынка.

OBOZ.UA уже рассказывал о новом недорогом кроссовере Toyota.