Популярный в Украине кроссовер Jeep станет другим: что известно

Недорогой кроссовер Jeep Compass довольно популярен в Украине – особенно на вторичном рынке. Вот-вот модель сменит поколение и станет совсем другим автомобилем. О нем уже кое-что известно.

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Ранее Jeep Compass 3 поколения впервые показали на официальном изображении, которое получилось не очень информативным. На канале TALK WHEELS тем временем решили показать более полную картину. Хотя пока неизвестно, насколько близка к реальности эта работа.

В последний раз Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass 2025 модельного года выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. То есть мы примерно понимаем уровень технических спецификаций для нового Jeep Compass 2025 года.

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