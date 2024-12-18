Nissan покорит рынок очень дешевым кроссовером: цена и фото

Новый кроссовер Nissan Kicks 2 поколения привлек много внимания низкой ценой, хорошим оснащением и стильным дизайном. Но производитель решил покорить рынок еще и моделью первой генерации, которая даже дешевле.

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Недорогая модель получила название Nissan Kicks Play. Фактически, это возвращение первой модели, которая опять вышла на рынок. Цена Nissan Kicks Play – чуть более 21 000 долларов. Детали стали известны Motor1.

В движение автомобиль приводит 122-сильный мотор. Бюджетный кроссовер оснащен круиз-контролем, 7-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с Android Auto и Apple CarPlay и тремя портами USB. Есть и набор систем безопасности Nissan Safety Shield 360.

Длина кузова увеличенного Nissan Kicks 2 поколения составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.

Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с. Цена Nissan Kicks 2024 года стартует с 23 220 долларов за базовый вариант.

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