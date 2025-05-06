Популярный недорогой кроссовер Nissan получит неожиданный вариант. Фото

Недорогой кроссовер Nissan Rogue, который также известен как Nissan X-Trail, является очень популярной моделью. Скоро появится новый вариант автомобиля – это довольно неожиданная машина.

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Подробности сообщает Automotive News. В японской компании в последнее время все чаще вспоминают о своем премиальном подразделении Infiniti. Производитель как раз занялся модернизацией линейки.

Модель Nissan Rogue станет основой нового автомобиля Infiniti. Ожидается, что премиальный кроссовер придет на смену Infiniti QX50, однако окажется дешевле. Стоит ожидать начальной цены около 35 000 долларов.

Известно, что новый кроссовер не станет топовым исполнением Rogue/X-Trail, а будет самостоятельной моделью. Но с технической точки зрения использует те же агрегаты – платформу и силовые установки.

Автомобиль ожидается в 2027 году. Скорее всего, речь идет уже о следующем поколении Nissan Rogue. В фокусе конструкторов окажутся гибридные варианты, мощность которых может превышать 300 л.с.

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