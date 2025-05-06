Новый недорогой Jeep полностью рассекречен: фото и характеристики

Долгожданный недорогой кроссовер Jeep Compass 2026 модельного года рассекретили официально с фото и характеристиками. Автомобиль готовят к выходу на рынок до конца 2025 года.

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Новый Jeep Compass 3 поколения станет одной из самых дешевых моделей американского бренда. Подробности о кроссовере стали известны Motor1. Машину показали в подробностях.

Модель Jeep Compass стала совсем другим автомобилем. Теперь это кроссовер с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать эту машину будут преимущественно в городских условиях.

Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году. Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Но работы на втором предприятии пока приостановили. При этом итальянское производство стартует без проблем.

Модель следующей генерации разработали на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации предложат 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 сил (650 км).

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