Популярный недорогой кроссовер Nissan получил экономичный вариант. Фото
Недорогой кроссовер Nissan Rogue, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, является очень популярной моделью. Помочь росту всеобщей любви призван новый экономичный вариант.
Гибрид Nissan Rogue PHEV с новой модификацией показали на первом фото. Как напоминает OBOZ.UA, такой вариант в линейке ждут давно, ранее о машине уже появлялась предварительная информация.
Недавно кроссовер Mitsubishi Outlander претерпел модернизацию и получил мощный плагин-гибридный вариант. Nissan использовал эти наработки в своей машине. По дизайну это тоже видно. Даже несмотря на темный тизер, который скрывает детали.
Mitsubishi Outlander – ближайший родственник Nissan Rogue и его европейского близнеца Nissan X-Trail. В новой гибридной модификации Mitsubishi Outlander PHEV предлагает 302 л.с. и электрический запас хода более 80 км.
Такая техническая трансформация очень важна для модели Nissan. Гибридный кроссовер Rogue остро необходим производителю на рынке США, где продажи модели проседают именно из-за отсутствия в линейке гибридного варианта – подобные модификации покупатели выбирают у других брендов.
OBOZ.UA уже показывал новую стильную модель Honda.