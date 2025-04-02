Популярный недорогой кроссовер Nissan получил экономичный вариант. Фото

Недорогой кроссовер Nissan Rogue, который украинцам и европейцам известен как Nissan X-Trail, является очень популярной моделью. Помочь росту всеобщей любви призван новый экономичный вариант.

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Гибрид Nissan Rogue PHEV с новой модификацией показали на первом фото. Как напоминает OBOZ.UA, такой вариант в линейке ждут давно, ранее о машине уже появлялась предварительная информация.

Недавно кроссовер Mitsubishi Outlander претерпел модернизацию и получил мощный плагин-гибридный вариант. Nissan использовал эти наработки в своей машине. По дизайну это тоже видно. Даже несмотря на темный тизер, который скрывает детали.

Mitsubishi Outlander – ближайший родственник Nissan Rogue и его европейского близнеца Nissan X-Trail. В новой гибридной модификации Mitsubishi Outlander PHEV предлагает 302 л.с. и электрический запас хода более 80 км.

Такая техническая трансформация очень важна для модели Nissan. Гибридный кроссовер Rogue остро необходим производителю на рынке США, где продажи модели проседают именно из-за отсутствия в линейке гибридного варианта – подобные модификации покупатели выбирают у других брендов.

OBOZ.UA уже показывал новую стильную модель Honda.