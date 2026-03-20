Популярный недорогой кроссовер Mazda станет еще круче: каким он будет

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 – одна из самых популярных моделей своего сегмента. Производитель сделает новую машину 2026 года, которая уже отправилась в продажу, еще круче с особой модификацией.

Покупатели проявляют более высокий интерес к стилизованным кроссоверам. Это все еще машины, которые используются преимущественно на ровном асфальте, но выглядят как внедорожники. Как стало известно Carscoops, в линейке Mazda CX-5 3 поколения появится вариант с подготовкой к бездорожью.

Это значит, что автомобиль может получить увеличенный дорожный просвет и перенастроенную полноприводную трансмиссию. Также уместно ожидать измененный стайлинг с новыми декоративными элементами.

Модель Mazda CX-5 3 поколения уже отправилась на рынок США и некоторых стран в Европе. В США новая CX-5 появилась с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 – от 29 990 долларов за базовый вариант.

Цена Mazda CX-5 2026 года в Европе – от 35 000 евро. Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

