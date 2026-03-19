Чем порадовал новейший кроссовер Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 года присоединился к сегменту популярных недорогих автомобилей. Долгожданная машина уже порадовала экспертов, которые отметили ключевые качества модели.

В Carscoops отметили усовершенствованную конструкцию Toyota RAV4 6-го поколения, а также качество сборки и современное оснащение. Вдобавок пространства в интерьере и багажнике Toyota RAV4 стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

При этом среди основных минусов отметили шумную работу вариатора CVT и дешевый пластик в отделке.

В линейке производитель подготовил разные исполнения, и все они очень специфичны. Новую RAV4 кроме стандартного варианта предлагают также в комплектации RAV4 Woodland с подготовкой к бездорожью, а эффектная RAV4 GR Sport демонстрирует самую высокую мощность и спортивный имидж.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander (китайский аналог) появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

