Популярный электрокроссовер Volkswagen сильно подешевел. Фото

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4, который пользуется популярностью у покупателей, сильно подешевел. Компания сумела оптимизировать производство модели и выбрала правильных поставщиков.

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Прайс-лист Volkswagen ID.4 изменился для 2024 года. Об этом сообщает Carscoops. Автомобиль подешевел сразу на 7500 долларов. Именно на такую сумму в США покупателям предлагают скидку на покупку электромобиля.

Это максимальная сумма, на которую могут рассчитывать покупатели. Она распространяется на электрические модели, компоненты которых произведены в конкретных странах. Китай – в "черном списке". Поэтому в VW ID.4 устанавливают корейские батареи, а сборка кроссовера локализована в США.

Ранее сообщалось, что этот автомобиль может подешеветь ниже 20 000 долларов после обновления. А мощность силовой установки для базового варианта увеличат с 204 до 286 л.с. Батарейный блок емкостью 82 кВтч предложит расширенный запас хода.

При этом всем модернизация также коснется топовых исполнений. Самые дорогие электрокроссоверы Volkswagen ID.4 получат моторы с увеличенной мощностью до 340 л.с. Благодаря эффективному энергопотреблению запас хода вырастет.

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