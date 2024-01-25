Практичный и доступный внедорожник Kia показали на новых фото

Новый Kia Tasman – практичный рамный внедорожник в кузове пикап, который готовится к премьере. Большой автомобиль получится доступным и понравится самым хозяйственным покупателям. Машину показали в сети до премьеры.

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Пикап Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль уже проходит дорожные испытания. Предсерийный прототип показали на канале Woopa TV в YouTube. Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете. А Tasman – наиболее вероятный вариант.

Большой внедорожник Kia Tasman пока держат в секрете. По этой причине детали дизайна рассмотреть невозможно. Но уже очевидно, что передняя часть будет напоминать крупный кроссовер Kia Telluride, хотя новинка построена совсем на другой платформе.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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