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Практичный и доступный внедорожник Kia показали на новых фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
285
Kia Telluride

Новый Kia Tasman – практичный рамный внедорожник в кузове пикап, который готовится к премьере. Большой автомобиль получится доступным и понравится самым хозяйственным покупателям. Машину показали в сети до премьеры.

Видео дня

Пикап Kia Tasman построят на рамной платформе. Автомобиль уже проходит дорожные испытания. Предсерийный прототип показали на канале Woopa TV в YouTube. Новый автомобиль также известен под заводским индексом Kia TK, но итоговое название пока держат в секрете. А Tasman – наиболее вероятный вариант.

Большой внедорожник Kia Tasman пока держат в секрете. По этой причине детали дизайна рассмотреть невозможно. Но уже очевидно, что передняя часть будет напоминать крупный кроссовер Kia Telluride, хотя новинка построена совсем на другой платформе.

Kia Tasman

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

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