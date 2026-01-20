Популярный доступный кроссовер Skoda показали с эффектным дизайном

Доступный кроссовер Skoda Karoq очень популярен как практичная модель в самом перспективном сегменте. Этот автомобиль показали в сети с более эффектным дизайном.

Пока производитель не раскрывает подробности модернизации этой знаменитой модели, машину показали на канале TALKWHEELS в стиле современных электрокаров производителя – получилось необычно и неожиданно.

Модель Skoda Karoq давно не получала обновлений. Ранее сообщалось, что кроссовер Skoda Karoq станет мощнее. В медиа даже показывали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

