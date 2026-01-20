УкраїнськаУКР
русскийРУС

Популярный доступный кроссовер Skoda показали с эффектным дизайном

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
549
Skoda Karoq

Доступный кроссовер Skoda Karoq очень популярен как практичная модель в самом перспективном сегменте. Этот автомобиль показали в сети с более эффектным дизайном.

Видео дня

Пока производитель не раскрывает подробности модернизации этой знаменитой модели, машину показали на канале TALKWHEELS в стиле современных электрокаров производителя – получилось необычно и неожиданно.

Модель Skoda Karoq давно не получала обновлений. Ранее сообщалось, что кроссовер Skoda Karoq станет мощнее. В медиа даже показывали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про новую недорогую модель Kia.