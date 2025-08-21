Покупатели их обожают: 10 самых популярных кроссоверов на рынке
Несмотря на постоянный рост цен на рынке новых автомобилей, самыми популярными моделями остаются недорогие машины. В особенности покупатели обожают кроссоверы. А эксперты назвали 10 бестселлеров.
Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Motor1. Появилась статистика продаж новых кроссоверов с начала 2025 года.
В лидерах оказались недорогие машины. Кроссоверы и SUV сегодня являются востребованными автомобилями благодаря оснащению, практичности и универсальности. Но покупатели отдают предпочтение известным производителям.
Самые популярные кроссоверы 2025 года:
- Toyota RAV4;
- Honda CR-V;
- Tesla Model Y;
- Chevrolet Equinox;
- Chevrolet Trax;
- Hyundai Tucson;
- Nissan Rogue;
- Ford Explorer;
- Jeep Grand Cherokee;
- Subaru Forester.
Как видно, в списке доминируют недорогие, но известные автомобили, которые олицетворяют удачное сочетание эксплуатационных характеристик.
