Покупатели их обожают: 10 самых популярных кроссоверов на рынке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
96
Chevrolet Trax

Несмотря на постоянный рост цен на рынке новых автомобилей, самыми популярными моделями остаются недорогие машины. В особенности покупатели обожают кроссоверы. А эксперты назвали 10 бестселлеров.

Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Motor1. Появилась статистика продаж новых кроссоверов с начала 2025 года.

В лидерах оказались недорогие машины. Кроссоверы и SUV сегодня являются востребованными автомобилями благодаря оснащению, практичности и универсальности. Но покупатели отдают предпочтение известным производителям.

Toyota RAV4

Самые популярные кроссоверы 2025 года:

  1. Toyota RAV4;
  2. Honda CR-V;
  3. Tesla Model Y;
  4. Chevrolet Equinox;
  5. Chevrolet Trax;
  6. Hyundai Tucson;
  7. Nissan Rogue;
  8. Ford Explorer;
  9. Jeep Grand Cherokee;
  10. Subaru Forester.

Как видно, в списке доминируют недорогие, но известные автомобили, которые олицетворяют удачное сочетание эксплуатационных характеристик.

