Покупатели их обожают: 10 самых популярных кроссоверов на рынке

Несмотря на постоянный рост цен на рынке новых автомобилей, самыми популярными моделями остаются недорогие машины. В особенности покупатели обожают кроссоверы. А эксперты назвали 10 бестселлеров.

Именно такие автомобили лидируют в рейтинге продаж самых популярных моделей по данным Motor1. Появилась статистика продаж новых кроссоверов с начала 2025 года.

В лидерах оказались недорогие машины. Кроссоверы и SUV сегодня являются востребованными автомобилями благодаря оснащению, практичности и универсальности. Но покупатели отдают предпочтение известным производителям.

Самые популярные кроссоверы 2025 года:

Toyota RAV4; Honda CR-V; Tesla Model Y; Chevrolet Equinox; Chevrolet Trax; Hyundai Tucson; Nissan Rogue; Ford Explorer; Jeep Grand Cherokee; Subaru Forester.

Как видно, в списке доминируют недорогие, но известные автомобили, которые олицетворяют удачное сочетание эксплуатационных характеристик.

