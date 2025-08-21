УкраїнськаУКР
Топливо почти не нужно: топ-10 самых экономичных автомобилей

Экономия топлива для многих является основным фактором при покупке нового автомобиля. Специалисты назвали 10 недорогих машин с очень низким аппетитом, которым топливо почти не нужно.

Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты выбрали лучшие новые автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели 2025 года в рейтинге являются недорогими. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Fiat Pandina

Самые экономичные бензиновые автомобили:

  • Peugeot 208;
  • Suzuki Swift 1.2;
  • Fiat Panda 1.0.

Самые экономичные дизельные автомобили:

  • BMW 118 d;
  • Mercedes GLB 200 d;
  • Skoda Kodiaq 2.0 TDI.

Самые экономичные гибридные автомобили:

  • Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
  • Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;
  • Audi A3 Sportback 45 TFSI e;
  • Jaecoo 7 Super Hybrid.

