Топливо почти не нужно: топ-10 самых экономичных автомобилей

Экономия топлива для многих является основным фактором при покупке нового автомобиля. Специалисты назвали 10 недорогих машин с очень низким аппетитом, которым топливо почти не нужно.

Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты выбрали лучшие новые автомобили с низким расходом топлива.

При этом все модели 2025 года в рейтинге являются недорогими. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.

Самые экономичные бензиновые автомобили:

Peugeot 208;

Suzuki Swift 1.2;

Fiat Panda 1.0.

Самые экономичные дизельные автомобили:

BMW 118 d;

Mercedes GLB 200 d;

Skoda Kodiaq 2.0 TDI.

Самые экономичные гибридные автомобили:

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;

Audi A3 Sportback 45 TFSI e;

Jaecoo 7 Super Hybrid.

