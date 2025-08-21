Видео дня
Топливо почти не нужно: топ-10 самых экономичных автомобилей
Экономия топлива для многих является основным фактором при покупке нового автомобиля. Специалисты назвали 10 недорогих машин с очень низким аппетитом, которым топливо почти не нужно.
Автомобили с низким расходом топлива, которые помогают экономить и позволяют реже заезжать на АЗС, оказались в центре внимания Motor1. Эксперты выбрали лучшие новые автомобили с низким расходом топлива.
При этом все модели 2025 года в рейтинге являются недорогими. Вдобавок в списке найдутся модели для любого покупателя с разными потребностями.
Самые экономичные бензиновые автомобили:
- Peugeot 208;
- Suzuki Swift 1.2;
- Fiat Panda 1.0.
Самые экономичные дизельные автомобили:
- BMW 118 d;
- Mercedes GLB 200 d;
- Skoda Kodiaq 2.0 TDI.
Самые экономичные гибридные автомобили:
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
- Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;
- Audi A3 Sportback 45 TFSI e;
- Jaecoo 7 Super Hybrid.
