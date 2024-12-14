Эту машину хотят все: чем удивил Nissan за 16 000 долларов

Бюджетный электрокар Nissan Sakura вызвал настоящий ажиотаж на домашнем рынке. При этом дешевую модель хотят покупатели почти во всем мире. И вот чем способен удивить этот автомобиль.

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Машину в деталях показывает AutoTrader. Бюджетник Nissan Sakura уже продали в количестве 64 000 экземпляров с момента выхода на рынок в 2022 году. При этом в Японии электрокары не очень-то популярны, но Nissan Sakura действительно понравился покупателям. Модель заняла примерно 40% японского рынка EV.

Оказалось, что, несмотря на необычный дизайн и конструкцию, а также компактные размеры, электрический Nissan Sakura предлагает удобный практичный интерьер. В салоне много места – особенно на втором ряду кресел и над головой.

Качество отделки приятно удивило. Материалы простые, но хорошо обработаны и стильно подобраны. Машина приятно едет и даже бодро разгоняется. Пока Nissan ничего не говорил о планах экспортировать Sakura в другие страны. Даже несмотря на положительные отзывы, с технической точки зрения эта модель не соответствует требованиям безопасности – ни европейским, ни тем более американским.

Если производитель решит доработать и адаптировать модель, она станет намного дороже. Сейчас цена Nissan Sakura – около 16 000 долларов в Японии.

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