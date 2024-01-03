Переворот на рынке доступных автомобилей: Hyundai и Kia задумали революцию

Мировой автомобильный рынок без преувеличения чувствует себя хорошо. Продажи растут, а Hyundai и Kia на фоне успешного 2023 года поставили амбициозные цели продаж на 2024 год, чтобы совершить настоящий переворот на рынке доступных автомобилей.

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Детали сообщает Motor1. Компания Hyundai реализовала 4 216 680 автомобилей в прошедшем году. Это на 6,9% превышает результат 2022 года.

В то же время в Kia отчитались о поставках 3 085 771 автомобилей по всему миру с ростом на 6,3 процентов относительно 2022 года.

Планы корейских производителей на следующий год еще более амбициозные. Hyundai планирует поставить покупателям 4 243 000 автомобилей, а Kia намеревается продать 3,2 миллиона машин.

Таким высоким цифрам поспособствуют недорогие модели компаний. К выходу на рынок готовятся кроссоверы Hyundai Tucson и электрический Casper EV, обновленные Bayon и i30. Кроме того, готовится целая россыпь моделей для рынков Кореи, Индии и Китая.

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