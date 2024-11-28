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Опять дешевые машины: какие электрокары в Украине стали самыми популярными

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,5 т.
Nissan Ariya

В Украине электрокары остаются популярными на фоне растущих цен на топливо. Автомобилисты при этом отдают предпочтение недорогим машинам. У покупателей есть возможности находить соответствующие предложения.

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Статистику приводит Федерация работодателей автомобильной отрасли. С начала 2024 года украинцы купили 9084 новых легковых электромобилей. Это на 21,8% превышает результаты прошлого года.

Самые популярные электрокары в Украине в 2024 году:

  1. Volkswagen;
  2. Honda;
  3. BYD;
  4. Nissan;
  5. Zeekr;
  6. Audi;
  7. MG;
  8. Mercedes;
  9. BMW;
  10. Volvo.
Volkswagen ID.4

Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. Вдобавок большинство транспортных средств попадают в Украину из Китая. Так выходит еще дешевле, ведь в КНР электрокары очень доступны.

И это касается не только китайских компаний, но и зарубежных брендов, которые производят свои модели в Китае.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый электрический Mercedes показали на фото в сети перед премьерой.