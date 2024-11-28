Опять дешевые машины: какие электрокары в Украине стали самыми популярными
В Украине электрокары остаются популярными на фоне растущих цен на топливо. Автомобилисты при этом отдают предпочтение недорогим машинам. У покупателей есть возможности находить соответствующие предложения.
Статистику приводит Федерация работодателей автомобильной отрасли. С начала 2024 года украинцы купили 9084 новых легковых электромобилей. Это на 21,8% превышает результаты прошлого года.
Самые популярные электрокары в Украине в 2024 году:
- Volkswagen;
- Honda;
- BYD;
- Nissan;
- Zeekr;
- Audi;
- MG;
- Mercedes;
- BMW;
- Volvo.
Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. Вдобавок большинство транспортных средств попадают в Украину из Китая. Так выходит еще дешевле, ведь в КНР электрокары очень доступны.
И это касается не только китайских компаний, но и зарубежных брендов, которые производят свои модели в Китае.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый электрический Mercedes показали на фото в сети перед премьерой.