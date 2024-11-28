Новый кроссовер Mercedes со сниженной ценой готовят к премьере. Фото

Mercedes EQC стал первым электрическим кроссовером немецкого бренда. Покупателям модель не очень понравилась, поэтому EV второго поколения выполнит работу над ошибками и появится в продаже со сниженной ценой. Автомобиль готовят к премьере.

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Ожидается, что новый EQC сделают доступнее и технологичнее в сравнении с предшественником. Новые подробности и фото Mercedes EQC 2026 года публикует Carscoops.

Автомобиль построят на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. Вдобавок автомобиль сменит имя на Mercedes GLC EV и будет позиционироваться как электрическая альтернатива известной одноименной модели.

На фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и гладкий обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.

В целом кажется, что кроссовер во втором поколении станет компактнее. Однако за счет использования новой платформы ожидается более просторный салон – у первого EQC с этим наблюдаются некоторые проблемы, несмотря на крупный кузов.

Все из-за того, что актуальный кроссовер построен на адаптированной платформе, которая используется в моделях с двигателями внутреннего сгорания. А новинка позволит организовать более грамотную компоновку и установить батарейный блок увеличенной емкости.

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