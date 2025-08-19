Огромный кроссовер Nissan по цене Duster показали впервые. Фото

Огромный кроссовер Nissan для семьи – неожиданная новинка, которую скоро полностью рассекретят. Но только сейчас о доступной машине стало известно впервые. Модель по цене Renault Duster показали на фото.

Подробности стали известны Carscoops. Предположительно на фото попала модель Nissan N8 2026 года. Но это предполагаемое название, ведь официальную информацию пока держат в секрете.

Однако известно, что автомобиль присоединится к новой линейке недорогих автомобилей, в которой уже есть два больших седана Nissan с ценами от 16 000 долларов.

На фото попал тестовый прототип в ходе дорожных испытаний. Поэтому кузов оклеен маскировочной пленкой. Однако лаконичные решения современного дизайна производителя уже заметны.

В основе использован китайский кроссовер Dongfeng Yipai 008. Это крупный автомобиль с 5-метровым кузовом и двумя силовыми установками на выбор – электрической и гибридной. Ориентировочная цена Nissan N8 – от 20 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайские автомобили набирают популярность в Украине.