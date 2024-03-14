Один из самых дешевых электрокаров Украины проверили важными тестами

Бюджетная модель BYD Seagull из Китая является одним из самых дешевых электрокаров на украинском рынке. Покупатели проявляют к машине умеренный интерес благодаря низкой цене. А теперь автомобиль проверили важными тестами.

Детали сообщает CarNewsChina. Новый BYD Seagull проверили в китайских сертификационных органах на предмет работы различных систем и комплексных показателей. И результаты получились более чем хорошими.

Авторы исследования отметили высокий уровень безопасности, удобство эксплуатации и зарядки, функционирование систем. Все оценки приблизились к максимальным. Но есть нюансы.

Стоить отметить, что такое признание китайскими специалистами китайского же автомобиля не кажется чем-то необычным. Отечественный автопром в КНР активно финансируется государством. Поэтому все местные машины – лучшие, такова линия партии.

Новый BYD Seagull Honor Edition стал даже дешевле Renault Logan в 2024 году. Цена модели – от 9700 долларов. Ранее было известно, что бюджетный электромобиль BYD Seagull из Китая появился в Украине по привлекательной цене в 13 600 долларов.

Официально в нашей стране эти модели не продаются. Но в последнее время очень популярно ввозить такие машины из КНР. Именно так на первое место продаж в своем сегменте вырвался кроссовер Volkswagen ID.4, хотя тоже не представлен в Украине официально.

OBOZ.UA ранее показывал новую недорогую модель Kia на первых официальных фото.