Недорогую новинку Kia размером с Toyota Corolla представят скоро. Фото

Новая Kia K4 – недорогой седан 2024 года, который готовят к премьере. Автомобиль размерами сравним с Toyota Corolla и Skoda Octavia. Модель впервые показали на официальных фото в сети до премьеры.

О новинке рассказали на сайте компании. Седан придет на смену Kia Forte и Cerato. Ранее машину замечали в ходе дорожных испытаний. Тогда на кузове был кожух, который призван защитить дизайн от любопытных глаз. А теперь модель показали на первых фото без камуфляжа.

Несмотря на затемненные тизеры, мы видим несколько очень интересных элементов. Передняя светотехника получила строгое геметричное исполнение. Это позволит придать машине "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой. А ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это породнит внешность седана с купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Премьера новой модели Kia K4 состоится 21 марта 2024 года.

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