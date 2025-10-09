Очень дешевый электрокар Dacia стал намного мощнее. Фото

Бюджетный электрокар Dacia Spring EV привлекает покупателей как очень дешевое предложение в сегменте. Теперь позиции єтой модели станут еще крепче, ведь автомобиль стал намного мощнее после очередной модернизации.

Подробности про новую Dacia Spring 2026 модельного года стали известны Carscoops. Основные изменения произошли в технической части. Мощность в зависимости от модификации теперь составляет 69 и 99 л.с.

Цифры не кажутся большими, но в этом случае прибавка существенная. Ранее компактный электрический бюджетник предлагал 44 и 64 л.с. Емкость батарейного блока составляет 24 кВтч. Запас хода Dacia Spring EV равен 225 км.

Недавно рестайлинг автомобиля провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Модель Dacia Spring в ходе модернизации получила новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами.

Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

