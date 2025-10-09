Нового соперника Nissan Leaf от Chevrolet показали на фото

Новый бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2027 модельного года станет опасным соперником Nissan Leaf 3 поколения, который рассекретили недавно. Новый Bolt показали на живых фото.

Подробности стали известны InsideEVs. Скоро автомобиль отправят в полноценное серийное производство. Модель опять станет практичным и доступным EV. Дизайн Chevrolet Bolt 3 поколения раскрыт полностью.

Это глубокая модернизация хэтчбека. Рыночный дебют Chevrolet Bolt EV состоится до конца 2025 года. В продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится как машина 2027 модельного года.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000. Запас хода – около 400 км.

Производство должно начаться до конца 2025 года на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Также стало известно, что там наладят сборку недорогого электрического кроссовера с теми же компонентами. Такая машина может появиться в 2028 году.

