Очень дешевого соперника Duster от Hyundai показали на новых фото

Новый кроссовер Hyundai Venue 2026 модельного года оказался очень дешевым соперником Renault Duster и других бюджетных автомобилей популярного сегмента. После официальной премьеры компактный автомобиль показали на новых фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, теперь линейка модели Hyundai Venue 2 поколения представлена несколькими модификациями. Дизайн выполнили в стиле кроссовера Santa Fe и даже огромного Palisade с их "квадратной" стилистикой. Геометрическая тема просматривается везде.

Новый Hyundai Venue N-Line с более агрессивным стилистическим пакетом возглавил линейку компактной модели. Внешность Hyundai Venue N-Line подчеркивает красный декор и особые колесные диски.

Для нового Hyundai Venue 2026 модельного года подготовили два бензиновых мотора мощностью 80 и 120 л.с., а также дизельный двигатель на 115 сил. Возможно, позже в линейке появится электрическая модификация, но об этом пока нет точной информации. Цена Hyundai Venue 2 поколения – менее 9000 долларов в базовом исполнении.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про самые надежные автомобили современности по мнению специалистов.