Лучшие автомобили для всех: появился список самых надежных
На рынке автомобилей все хотят найти самые надежные предложения. Эксперты составили список лучших машин, которые подойдут всем покупателям. Эта настоящее спасение для кошелька, ведь такие авто прослужат долго.
О таких машинах рассказывает Motor1 на основе данных iSeeCars. Специалисты составили список и назвали десять фаворитов среди автопроизводителей. Лучших определили с помощью множества параметров. В списке доминируют компании, которые известны своими недорогими моделями.
Интересно, что у всех представителей этого списка высокие шансы преодолеть пробег в 250 000 миль (или 400 000 км). Еще одна возможность сэкономить – покупка б/у машины, ведь автомобили с пробегом намного доступнее новых.
Самые надежные автомобили для покупки в 2025 году:
- Toyota;
- Lexus;
- Honda;
- Acura;
- GMC;
- Tesla;
- Chevrolet;
- Cadillac;
- Mazda;
- Ram.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, специалисты назвали лучшие надежные SUV.