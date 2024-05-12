Обязательно ли остановка? Простой тест покажет, как вы знаете ПДД
ПДД устанавливают единый порядок перемещения на дороге. Неукоснительное соблюдение этих норм и предписаний является залогом безопасности для всех участников дорожного движения.
Предлагаем проверить знания с помощью интересного теста. Внимательно оцените ситуацию и определите, должен ли водитель остановиться перед стоп-линией?
Должен ли водитель серого автомобиля остановиться перед стоп-линией в этой ситуации?
- Да;
- Нет.
Правильный ответ
ПДД не требуют от водителя обязательной остановки перед стоп-линией в этой ситуации, поэтому правильный ответ 2 – нет.
Объяснение
Стоп-линия (разметка 1.12) обозначает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.2 или сигнала светофора или регулятора, запрещающего движение.
Пункт 16.3 ПДД устанавливает, что в случае необходимости предпочтения в движении транспортным средствам, двигающимся по перекрещивающейся дороге, водитель должен остановить транспортное средство перед дорожной разметкой 1.12 (стоп-линией) или 1.13, светофором так, чтобы видеть его сигналы, а если они отсутствуют – перед краем перекрещиваемой проезжей части, не создавая препятствий для движения пешеходов.
Согласно пункту 16.8 ПДД водитель, выехавший на перекресток проезжих частей согласно сигналу светофора, разрешающего движение, должен уехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. Однако если на перекрестках перед светофорами на пути движения водителя имеется дорожная разметка 1.12 (стоп-линия) или дорожный знак 5.69, он должен управляться сигналами каждого светофора.
Стоп-линию также наносят перед пешеходными переходами.
В данном случае на перекрестке с круговым движением нет знака "Проезд без остановки запрещен", равно как и транспортных средств и пешеходов, которым необходимо дать дорогу.
Также OBOZ.UA публиковал непростую задачу о знании сигналов регулятора.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.