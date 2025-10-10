Обогнать разрешено или нет? Тест на знание ПДД

Любой обгон на дороге является опасным маневром, который потенциально может привести к аварийной ситуации. Именно поэтому каждый водитель должен четко помнить все требования ПДД по правильному выполнению обгона.

Видео дня

Насколько хорошо вы их помните, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, может ли на изображенном участке дороги водитель красного авто выполнить обгон трактора. Вариантов ответа на этот раз три:

разрешается; разрешается, только если скорость трактора меньше 30 км/ч; запрещается.

Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, нужно внимательно рассмотреть разметку и дорожные знаки на изображенном участке дороги. В первую очередь стоит обратить внимание на знак 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума", а также 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". Такой знак устанавливается вне населенных пунктов вместе со знаком 1.28 на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.

Как правильно понимать этот знак, объясняет раздел 14 действующих ПДД, который устанавливает правила обгона. Перечень мест, где этот маневр запрещен, можно найти в пункте 14.6. Он, в частности, указывает, что обгон запрещается на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними. Поскольку расстояние до путей здесь больше, знаки не запрещают водителю авто обогнать трактор.

Но осталась еще разметка. На дороге мы видим нанесенную сплошную линию – ее ПДД пересекать запрещают. Впрочем, с определенными исключениями. Одним из таких исключений как раз и является обгон одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч.

Следовательно, водитель легковушки может на этом участке обогнать трактор, если тот движется не быстрее, чем 30 км/ч. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение грузовик.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.