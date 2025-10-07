Куда разрешено продолжить движение грузовику? Задание по ПДД

Движение грузовиков в целом регулируется теми же положениями ПДД, что и других транспортных средств, однако имеет несколько важных специфических нюансов. А вы хорошо знакомы с соответствующими знаками и правилами?

Проверить себя вы можете с помощью быстрого теста, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Условия предлагают нам ситуацию, в которой грузовик подъезжает к перекрестку. И нужно дать ответ, в каком направлении разрешается продолжить движение его водителю. В целом вариантов такого направления есть три: продолжить движение прямо, повернуть на перекрестке налево и развернуться. А какие предлагаются варианты ответа на эту задачу:

водитель может продолжить движение только прямо; только налево; только в обратном направлении; прямо или в обратном направлении; налево или в обратном направлении; все направления разрешаются.

Поскольку светофоров на этом перекрестке нет и они никак не влияют на ситуацию, дать ответ помогут дорожные знаки. В данном случае мы видим только один – это знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено". Он прямо запрещает грузовому автотранспорту с максимально разрешенной массой более 3,5 т., и автомобиль из условий задачи подпадает под его действие.

Также возле знака размещена табличка 7.3.2 "Направление действия", которая указывает, в каком именно направлении движения распространяется его указание. В данной ситуации это движение налево. А значит повернуть на перекрестке водитель точно не сможет – знак ему это запрещает.

Но здесь важно отметить, что несмотря на запрет поворота налево, знак никоим образом не запрещает водителю грузовика развернуться на этом перекрестке. Так же не существует обстоятельств, которые бы не позволяли водителю продолжать ехать прямо.

Таким образом, разрешенными направлениями движения в этой ситуации являются прямое и обратное. Правильным является четвертый вариант ответа.

