Новый Xpeng P5: дешевый и крупный китайский электрокар удивил оснащением

Китайцы показали свой новый электромобиль – Xpeng P5 2024 модельного года. Дешевый и довольно крупный автомобиль удивил богатым оснащением и уже поступил в продажу.

О новинке сообщает CarNewsChina. Это модернизированный вариант автомобиля для 2024 модельного года. В линейке появился базовый более доступный вариант.

В дизайне Xpeng P5 нет ничего интересного. В этом плане все стандартно для китайской машины. Обыкновенный силуэт, неаккуратный декор, светотехника, которая была модной несколько лет назад.

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Длина кузова равна 4808 мм при колесной базе в 2768 мм, ширина – 1840 мм, а высота составляет 1520 мм. Размеры – между Skoda Octavia и VW Passat.

В движение автомобиль приводит мотор мощностью 211 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Запас хода от 55-киловаттной батареи заявляют на уровне 450 км. Цена – от 21 500 долларов.

Чуть более дорогой, но все равно доступный электрокар Xpeng P5 500 Pro за 23 950 долларов получил систему автопилота. За эту цену качество ее работы вызывает как минимум интерес, но китайцы, как всегда, пытаются привлечь покупателей богатым оснащением за минимальные деньги.

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