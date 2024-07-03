Nissan удивил украинской ценой недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер Nissan Qashqai 2024 года представили официально после модернизации. Популярная модель является недорогим соперником Toyota RAV4 и Kia Sportage. Украинская цена модели оказалась привлекательной.

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Информация стала известна на официальном сайте. Актуальное поколение модели Nissan Qashqai 3 производят с 2021 года. Кроссоверу исполнилось три года. И это срок для промежуточного рестайлинга.

Основные элементы, которые подвергли замене или переработке, – это фары, центральная решетка (которая стала намного крупнее), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная гамма цветов кузова.

Небольшие изменения произошли в салоне Nissan Qashqai 2024. Производитель предложил обновленный информационно-развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

В украинской гамме предложат моторы объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Также сохранили гибридную модификацию Nissan Qashqai e-Power с отдачей 190 л.с. Привод – передний или полный. Цена Nissan Qashqai 2024 в Украине – от 1 109 890 грн или 25 000 евро.

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