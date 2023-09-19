Новый самый дешевый кроссовер Fiat представлен официально. Фото

Концерн Stellantis официально представил самый дешевый кроссовер Fiat. Новый 600 в гибридном исполнении показали на фото. Новинка присоединится к электрической модификации, которая дебютировала раньше.

О новинке рассказали на официальном сайте автопроизводителя. От электромобиля Fiat 600 внешне не отличается. Это удобное обстоятельство для тех, кто захочет сэкономить на покупке, но выглядеть при этом так же стильно – ведь электрокар ощутимо дороже.

Гибридная силовая установка Fiat 600 построена на базе бензинового трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 л мощностью 100 л.с. Ему ассистирует 29-сильный электромотор в роли стартер-генератора.

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Исключительно электрический запас хода скромный – всего 1 км. Но гибридный привод снижает выбросы вредных веществ, это и было главной целью разработчиков.

Цена кроссовера Fiat 600 Hybrid – от 19 950 евро. Это один из самых доступных гибридных автомобилей на рынке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом гибридном кроссовере Huawei и JAC, который получил большой запас хода и низкую цену.