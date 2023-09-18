Новый кроссовер Huawei по цене Renault Duster с запасом хода 1300 км показали на фото

Новый китайский кроссовер Huawei, который разработан совместно с JAC, получил большой запас хода. При этом новинку предлагают по цене Renault Duster. Автомобиль показали на фото и раскрыли детали.

О машине рассказали на CarNewsChina. С дизайном нового JAC QX 2024 модельного года все понятно. Хоть китайцы в этом случае и удержались от копирования европейских, американских, японских и корейских моделей, но не сумели выделиться среди других автомобилей КНР.

Китайский кроссовер JAC QX выглядит так же, как и его соотечественники. Узкие фары, странные нелогичные линии, воздухозаборники непонятной формы.

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Гибридная модель оснащена 1,5-литровым 110-сильным бензиновым четырехцилиндровым двигателем и электромотором мощностью 204 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Новый JAC, по официальной информации, способен преодолеть 120 км на электротяге. А общий запас хода равен 1300 км благодаря комбинированному расходу топлива 1,33 л/100 км.

Цена модели JAC QX – от 17 800 долларов. Как за хорошо оснащенный Duster.

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