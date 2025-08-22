Новый огромный Jeep для семьи оказался недорогим: фото и подробности

Долгожданный кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года превратился в практичную машину для семьи. По сравнению с предшественником новинка получилась огромной, но модель осталась недорогой.

Подробности сообщает Motor1. Дизайн автомобиля рассекретили со всех сторон. Большой 4,9-метровый кроссовер выглядит скромно, но современно. А увеличенные габариты позволили обустроить просторный интерьер.

Новый Cherokee 6 поколения построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Новый Jeep Cherokee теперь оснащается гибридной силовой установкой мощностью 210 л.с. в составе полноприводной системы. Доступны несколько режимов движения: "Авто", "Спорт", "Снег" и "Грязь/Песок".

В дальнейшем появится Jeep Cherokee Trailhawk с подготовкой к бездорожью. Цена Jeep Cherokee 2026 – от 35 000 долларов за базовый вариант.

