Самый крутой вариант недорогого кроссовера Nissan показали на новых фото

Недорогой кроссовер Nissan X-Trail получил самый крутой вариант в своей линейке. Машину сделали намного ярче и эффектнее в новой модификации. Кроссовер показали на новых фото с деталями.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, о появлении нового кроссовера Nissan X-Trail Nismo 2026 модельного года было известно заранее. Это особый вариант от спортивного подразделения, который привлечет внимание покупателей.

Автомобиль получил измененный дизайн с яркими красными акцентами и специальными колесными дисками на 20 дюймов. Также здесь есть перенастроенная подвеска и доработанное управление.

В салоне Nissan X-Trail Nismo 2026 появилась более эффектная отделка с комбинацией черных и красных материалов. Можно заказать спортивные сиденья Recaro со встроенными подголовниками, электроприводом наклона спинки и подогревом.

Однако мощность Nissan X-Trail Nismo не стала выше. Покупатели получат гибридную силовую установку e-Power мощностью 211 л. с. Цена модели Nissan X-Trail Nismo 2026 года – от $36 700.

OBOZ.UA уже показывал недорогие кроссоверы Dacia и Citroen, которые сравнили между собой.