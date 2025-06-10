Новый Nissan Leaf теперь совсем другой: недорогой электрокар готов к премьере

Новый недорогой электрокар Nissan Leaf 3 поколения станет совсем другим автомобилем в сравнении со своим предшественником. Долгожданную модель готовят к полноценной официальной премьере.

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До тех пор производитель рассказал о ключевых изменениях. Уже известно, что кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил совершенно другой кузов. А теперь Motor1 стало известно кое-что еще.

Производитель оптимизировал и усовершенствовал конструкцию автомобиля. Благодаря этому удалось освободить место посредством разработки компактных агрегатов для установки других компонентов.

Также стало возможным обустроить более просторный салон Nissan Leaf 2026 модельного года. Интересно, что водитель и пассажиры теперь испытают больше удовольствия и комфорта на дороге благодаря независимой задней подвеске – это важное новшество.

Ранее сообщалось, что в списке оснащения Nissan Leaf 3 поколения будет панорамная крыша с регулируемым электрохромным затемнением и активные створки в передней решетке, которые позволяют изменять коэффициент аэродинамического сопротивления.

Запас хода Leaf 2026 составит 480 км. Это намного больше, чем у предшественника. Но ожидается несколько батарейных блоков на выбор. Ориентировочная цена Nissan Leaf – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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