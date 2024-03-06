Новый недорогой Volkswagen для семьи показали на свежих фото

Новый Volkswagen Passat 9 поколения уже представлен официально. Этот недорогой автомобиль отлично подходит для большой семьи благодаря удобному салону и вместительному багажнику. Машину показали на свежих фото.

OBOZ.UA напоминает, что в новом поколении модель Passat стала намного практичнее, чтобы понравиться самым хозяйственным покупателям. Теперь автомобиль на европейском рынке предлагают только с кузовом универсал.

Новый Volkswagen Passat Variant 9 поколения стал крупнее. Длина кузова равна 4917 мм (при колесной базе в 2841 мм), ширина – 1852 мм, а высота составляет 1506 мм.

Дизайн в сравнении с предшественником получился минималистичнее. Фары простой формы и крупный, но лаконичный воздухозаборник в бампере, аккуратное использование декоративных элементов.

Сзади фонари по последней моде объединились в длинную полосу, которая пересекает всю корму. Ниже – строгий бампер, а на багажной дверце установлен аккуратный спойлер.

В оснащении – новый информационно-развлекательный комплекс с дисплеем размером от 12,9 до 15 дюймов. А в интерьере появилось больше отсеков для хранения мелких вещей. Объем багажника – от 690 до 1920 л.

Двигатели VW Passat 2024 года:

бензин 2 л 201 л.с.;

бензин 2 л 261 л.с.;

дизель 2 л 121 л.с.;

дизель 2 л 148 л.с.;

дизель 2 л 190 л.с.;

мягкий гибрид 148 л.с.;

плагин-гибрид 201 л.с.;

плагин-гибрид 268 л.с.

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