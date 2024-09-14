Новый недорогой Volkswagen для большой семьи рассекретили до премьеры

Большой кроссовер Volkswagen Atlas – недорогой автомобиль, который для многих покупателей является удобной популярной машиной. Модель для большой семьи рассекретили на фото в сети до премьеры.

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Об этом сообщает Carscoops. Новый VW Teramont Pro готовят к премьере в Китае. На рынок США этот автомобиль выйдет под именем Atlas. Ранее кроссовер попался в ходе дорожных испытаний. Но внешность скрывали от любопытных глаз с помощью пленки и наклеек.

Теперь на изображениях показали новый кроссовер VW без какой-либо маскировки. В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике.

Поэтому новый Volkswagen Atlas 2026 модельного года получил знакомую внешность в стиле других автомобилей бренда.

Мы видим измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Цена VW Atlas в США сейчас – от 38 000 долларов. Если новое поколение кроссовера и подорожает, то незначительно.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал недорогую модель Peugeot с новым дизайном.