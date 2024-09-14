Недорого соперника Camry и Passat от Peugeot показали с новым дизайном

Большой седан Peugeot 508 является недорогим соперником Camry и Passat для покупателей, которые ищут стильный автомобиль даже в таком скучном сегменте. Эту модель показали с новым дизайном.

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Peugeot 508 выделяется среди других машин. Дизайн всегда был сильной стороной французского седана. На канале Digimods DESIGN показали, как бы мог выглядеть автомобиль в 2026 году после модернизации.

Получилось интересно, однако ничего подобного не произойдет. Недавно стало известно, что производство автомобиля остановят. После 2025 года производить седан и универсал Peugeot 508 не будут.

Прямой наследник модели не планируется. Возможно, через какое-то время косвенно им станет очередной кроссовер крупных размеров. Именно машины сегмента SUV в первую очередь стоит винить – они намного популярнее седанов.

Также не стоит исключать реинкарнацию модели в качестве стильного электрокара. Хотя на фоне падения спроса на EV быть уверенными в таком сценарии тоже нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, Kia готовит к выходу на рынок новый бюджетный автомобиль.