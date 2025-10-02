Новый недорогой внедорожник Honda вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новый внедорожник Honda Passport 2026 модельного года привлек много внимания после официальной премьеры. Ведь это недорогая модель для самого популярного сегмента. Автомобиль уже вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Об автомобиле сообщает Carscoops. Продажи модели Honda Passport в США, на ключевом для этой машины рынке, со сменой поколений выросли на 75% в годовом исчислении. По итогам сентября прирост составил и вовсе 108%.

Новая Honda Passport 4 поколения построена на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V и технически близка к SUV Pilot, однако подвеска переработана и укреплена.

В дизайне множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover. Но здесь нет и намека на копирование, чем грешат, например, китайские производители.

Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получила более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей 285 сил. Агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической КПП и работает в составе полноприводной трансмиссии Honda i-VTM4 с векторизацией крутящего момента. Цена Honda Passport 2026 – от 44 750 долларов, что выгодно отличает новинку от других крупных SUV.

