Недорогую модель Honda с огромным багажником показали в новом дизайне

Пикап Honda Ridgeline с огромным багажником – недорогая и очень практичная модель. Производитель пока молчит о машине следующего поколения, но ее показали в сети с новым дизайном.

Свой взгляд на новую Honda Ridgeline 2026 модельного года продемонстрировали на канале TALKWHEELS. Авторы аккуратно поработали с дизайном японского пикапа, чтобы сделать его современнее. Многие элементы унаследованы от кроссоверов Honda.

Возможно, Ridgeline 3 поколения будет похожим на этот проект. А пока, чтобы покупатели не забывали про эту модель, компания провела промежуточную модернизацию пикапа и добавила в линейку особую версию.

Кроме обновленной базовой модели появился пикап Honda Ridgeline TrailSport, который подготовили для бездорожья. Технические изменения представляют доработанная укрепленная подвеска, внедорожные покрышки General Grabber A/T Sport, перенастроенные амортизаторы для более стабильной и энергоемкой езды по бездорожью.

Под капотом остался 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 лошадиных сил. В целом изменения в машине не слишком большие.

