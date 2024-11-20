Новый недорогой кроссовер VW под другим брендом показали до премьеры

Новый Cupra Raval – недорогой электромобиль от Volkswagen, который станет современным и довольно резвым кроссовером. Премьера модели еще не состоялась, но дизайн автомобиля уже показали в сети.

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Через несколько лет имя Cupra может полностью вытеснить модели SEAT, поэтому новинка очень важна для компании. Художник avarvarii показал свой вариант возможного дизайна на основе концепта. Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo.

Вслед за ним в производство отправится и новый Raval. Эффектный кроссовер станет самой доступной моделью Cupra.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм будет оснащен электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Renault разрабатывает электромобили нового поколения – ожидается, что они получатся недорогими.