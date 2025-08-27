Новый недорогой кроссовер VW на базе Golf рассекречен официально

Новый Volkswagen T-Roc 2 поколения рассекречен официально как долгожданный автомобиль. Это известная недорогая модель на базе VW Golf, которая стала намного современнее.

Видео дня

Очевидно, что кроссовер VW T-Roc опять станет очень популярным автомобилем у европейских покупателей. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров. Подробности о новинке стали известны Motor1.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее. Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС. В дальнейшем появится мощный кроссовер с мотором объемом 2 л – и только у него будет полный привод 4Motion.

Объем багажника Volkswagen T-Roc 2026 модельного года составляет 465 л. Производитель решил сосредоточиться на практичности, поэтому модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

OBOZ.UA уже показывал новый динамичный кроссовер Audi.