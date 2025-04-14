Недорогого соперника RAV4 от Mazda показали вживую: что известно о машине

Новый кроссовер Mazda CX-5 3 поколения скоро рассекретят для 2026 года. Автомобиль составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим недорогим моделям самого популярного сегмента. Машину показали вживую до премьеры.

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Модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. Теперь новинку показали снова, на этот раз на канале KindelAuto. На кузове есть маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях.

Это тестовый прототип. Автомобиль проходит серию интенсивных ходовых тестов и других испытаний – стандартная практика в процессе подготовки новых автомобилей. Премьера ожидается летом 2025 года.

Работа над Mazda CX-5 ведется активно. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про лучшие экономичные гибриды – недорогие кроссоверы в списке тоже есть.