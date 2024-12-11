Как RAV4, но вдвое дешевле: новый кроссовер Toyota показали на фото

Новый кроссовер Toyota bZ3X 2025 модельного года по размерам почти соответствует популярной модели RAV4. При этом машина минимум вдвое дешевле. Недорогой автомобиль показали на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, японская компания активизировала попытки предложить покупателям доступные EV. Вдобавок кроссоверы – самый популярный сегмент. Цена Toyota bZ3X – от 13 800 долларов.

Дизайн новой Toyota bZ3X 2025 полностью рассекретили официально. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску передней светотехники.

По размерам автомобиль чуть крупнее Toyota RAV4 и bZ4X, которые компания продает сейчас. В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 204 л.с. Запас хода – 400 км в базовом исполнении и 600 км в топовой модификации.

В скором времени производитель расширит линейку своих электрокаров другими кроссоверами. К старту продаж готовят купеобразный bZ3C и компактную модель.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал долгожданный Nissan Leaf 3 поколения – это теперь кроссовер.